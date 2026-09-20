Вингер Полесья довызван в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера довызвал в национальную команду для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций вингера Полесья Владислава Велетня, который до этого пребывал в резервном списке.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Представитель житомирского клуба заменит в сборной нападающего Утрехта Артема Степанова, который получил травму в матче чемпионата Нидерландов с Фейенордом и был вынуждено заменен еще в первом тайме.

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Ранее Велетень в октябре прошлого года дебютировал за сборную Украины в матче квалификации ЧМ-2026 против Исландии (5:3). Для 23-летнего футболиста этот поединок пока остается единственным в составе национальной команды.

В нынешнем сезоне Велетень отличился двумя голами и тремя результативными передачами в девяти матчах за Полесье.

Напомним, что сборная Украины проведет матчи Лиги наций против Венгрии (25 сентября), Грузии (28 сентября), Северной Ирландии (2 октября) и снова Венгрии (5 октября).

Ранее сообщалось, что сборная Украины потеряла двух игроков перед стартом Лиги наций.

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