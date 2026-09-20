iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Вингер Полесья довызван в сборную Украины

Владислав Велетень заменит в составе команды травмированного Артема Степанова.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Владислав Велетень / Getty Images
Владислав Велетень / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера довызвал в национальную команду для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций вингера Полесья Владислава Велетня, который до этого пребывал в резервном списке.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Представитель житомирского клуба заменит в сборной нападающего Утрехта Артема Степанова, который получил травму в матче чемпионата Нидерландов с Фейенордом и был вынуждено заменен еще в первом тайме.

Читай также: Степанов получил травму и рискует пропустить игры сборной Украины

Ранее Велетень в октябре прошлого года дебютировал за сборную Украины в матче квалификации ЧМ-2026 против Исландии (5:3). Для 23-летнего футболиста этот поединок пока остается единственным в составе национальной команды.

В нынешнем сезоне Велетень отличился двумя голами и тремя результативными передачами в девяти матчах за Полесье.

Напомним, что сборная Украины проведет матчи Лиги наций против Венгрии (25 сентября), Грузии (28 сентября), Северной Ирландии (2 октября) и снова Венгрии (5 октября).

Ранее сообщалось, что сборная Украины потеряла двух игроков перед стартом Лиги наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Артем Степанов Владислав Велетень

Статьи по теме

Степанов получил травму и рискует пропустить игры сборной Украины Степанов получил травму и рискует пропустить игры сборной Украины
"Понимал, что должен быть в составе": Степанов отреагировал на дебютный вызов в сборную Украины "Понимал, что должен быть в составе": Степанов отреагировал на дебютный вызов в сборную Украины
Украинец забил в пятом матче подряд и установил уникальное достижение Украинец забил в пятом матче подряд и установил уникальное достижение
Карпаты после сверхбыстрого удаления упустили победу над Вересом Карпаты после сверхбыстрого удаления упустили победу над Вересом

Видео

Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: Колос обыграл Кудривку, Карпаты встретятся с Вересом, а Шахтер - с ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Украина17:38
Карпаты после сверхбыстрого удаления упустили победу над Вересом
Лига наций16:58
Вингер Полесья довызван в сборную Украины
Украина16:30
УПЛ: Колос обыграл Кудривку, Карпаты встретятся с Вересом, а Шахтер - с ЛНЗ
Украина15:30
Колос вырвал победу у Кудривки
Теннис15:09
Украина обыграла Кипр и вышла в плей-офф
Футбол14:46
Степанов получил травму и рискует пропустить игры сборной Украины
Автоспорт14:02
После аварии — сразу в драку: гонщики NASCAR устроили разборку на пит-лейн
Бокс13:57
Британский боксер уничтожил соперника ударом по корпусу и завоевал два титула
Биатлон13:27
Из биатлонистки – в массажистки: украинка неожиданно сменила роль в сборной
Футбол13:11
УЕФА ответил Ирландии, а в Тель-Авиве поставили под сомнение сам запрос
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK