Украинец забил в пятом матче подряд и установил уникальное достижение
Украинский нападающий Утрехта Артем Степанов продолжает впечатлять результативностью в чемпионате Нидерландов.
19-летний украинский форвард Артем Степанов забил в пятом матче Эредивизи подряд. На этот раз он отличился в выездной встрече 6-го тура против Эксельсиора.
Степанов открыл счет на 36-й минуте матча. В концовке хозяева сравняли результат, однако Утрехт вырвал победу благодаря голу Дани де Вита на второй компенсированной минуте — 2:1.
Украинец забивает в пяти последних матчах чемпионата подряд. Ранее он поражал ворота АЗ, Спарты, ПСВ и Гоу Эхед Иглс.
При этом Степанов установил возрастной рекорд. В возрасте 19 лет он стал самым молодым футболистом, забивавшим в пяти матчах Эредивизи подряд с 2001 года.
Напомним, что хавбек Фиорентины побил рекорд Месси.
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