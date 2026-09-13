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Украинец забил в пятом матче подряд и установил уникальное достижение

Украинский нападающий Утрехта Артем Степанов продолжает впечатлять результативностью в чемпионате Нидерландов.
Сегодня, 17:09       Автор: Сергей Носенко
Артем Степанов / Getty Images
Артем Степанов / Getty Images

19-летний украинский форвард Артем Степанов забил в пятом матче Эредивизи подряд. На этот раз он отличился в выездной встрече 6-го тура против Эксельсиора.

Степанов открыл счет на 36-й минуте матча. В концовке хозяева сравняли результат, однако Утрехт вырвал победу благодаря голу Дани де Вита на второй компенсированной минуте — 2:1.

Украинец забивает в пяти последних матчах чемпионата подряд. Ранее он поражал ворота АЗ, Спарты, ПСВ и Гоу Эхед Иглс.

При этом Степанов установил возрастной рекорд. В возрасте 19 лет он стал самым молодым футболистом, забивавшим в пяти матчах Эредивизи подряд с 2001 года.

Напомним, что хавбек Фиорентины побил рекорд Месси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Утрехт Артем Степанов

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