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Полесье обыграло Левый Берег и вышло в лидеры УПЛ

Житомирская команда одержала четвертую победу в чемпионате Украины.
Сегодня, 17:19       Автор: Сергей Носенко
ФК Полесье / facebook
ФК Полесье / facebook

Единственный гол встречи был забит в первом тайме — киевляне отправили мяч в собственные ворота. На 37-й минуте полузащитник гостей Сергей Косовский стал автором автогола, после которого житомирский клуб вышел вперед. До перерыва счет больше не изменился.

Во втором тайме тренерский штаб Полесья сделал несколько замен, чтобы освежить игру, убрав с поля в том числе нападающего Игоря Краснопира, который выходил в стартовом составе. На замену у житомирян вышли Максим Брагару и Александр Назаренко. В свою очередь, наставник Левого Берега пытался спасти матч и усилил атаку, выпустив Илью Квасницу и Евгения Банаду. Тем не менее киевский клуб так и не смог отыграться.

В итоге Полесье удержало минимальное преимущество и набрало три очка. После этой победы у житомирской команды стало 15 очков по итогам 5 сыгранных матчей, что позволяет ей закрепиться в группе лидеров УПЛ. Левый Берег потерпел первое поражение в сезоне и остался с четырьмя очками в активе.

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