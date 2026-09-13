Мальдини попал в серьезное ДТП

Жизни игрока ничего не угрожает.

Полузащитник Кальяри Даниэль Мальдини попал в ДТП, пишет ANSA.

26-летний итальянец проводил вечер в Милане после победного матча с Аталантой.

Примерно в пять утра на северной окраине Милана случилось ДТП с шестью пострадавшими, одним из них оказался Мальдини.

Точные обстоятельства аварии на текущий момент выясняет полиция. Известно, что футболист был срочно госпитализирован с травмами, но его жизни ничего не угрожает.

В текущем сезоне у Мальдини, выступающего в аренде за Кальяри, на счету шесть матчей и два гола.

Накануне, также, Милан с камбеком спас матч против Лацио.

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