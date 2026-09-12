Буковина - Заря: как букмекеры оценивают шансы команд?

Шестой тур чемпионата Украины продолжится поединком между Буковиной и Зарей, который пройдет в Каменце-Подольском.

К этой встрече команды подходят в качестве соседей по турнирной таблице, при этом у Зари на одно очко больше.

13.09, 18:00 | Буковина - Заря

Эксперты BETKING не смогли определить явного фаворита этого поединка, отдавая командам примерно одинаковые шансы.

Так, на победу Буковины предлагают коэффициент 2,71, а на то, что Заря окажется сильнее, дают 2,62. Ничья оценивается коэффициентом 3,20.

Знаете, что общего во всех матчах с участием Буковины в нынешнем сезоне? Ни в одном из них не забивали обе команды, более того, в половине поединков не забивал вообще никто, а в другой половине одна из команд одерживала разгромную победу. Дважды это была сама Буковина, один раз обыграли именно ее. Более того, даже последняя игра между этими командами в чемпионате Украины завершилась со счетом 0:0, хотя было это в 1994 году.

Коэффициент на то, что и в этой игре не забьют обе команды, — 1,81. Если же вы склоняетесь к тому, что мячами отметятся как черновчане, так и луганчане, то здесь коэффициент 1,94.

Тем не менее Заря в выездных матчах чемпионата радует своих фанатов голами уже в 10 играх подряд. Коэффициент на их гол довольно низкий — всего 1,37, но Заря в выездных матчах этого сезона лишь один раз забила меньше двух мячей! И вот на то, что команда Виктора Скрипника забьет хотя бы дважды, коэффициент 2,75.

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