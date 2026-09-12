ЛНЗ уверенно переиграл Оболонь в Черкассах

Черкасская команда выдала мощный старт и еще до разреза забила три мяча, обеспечив себе комфортное преимущество.

ЛНЗ обыграл киевскую Оболонь со счетом 3:1 в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок прошел 12 сентября на стадионе в Черкассах.

Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте: бразильский легионер Таллес Бренер уверенно реализовал пенальти. Только через две минуты преимущество ЛНЗ стало двукратным — отличился сенегальский вингер Папе Ндиага Яде, для которого это был первый матч в стартовом составе черкасчан.

На первой компенсированной к первому тайму минуте (45+1') албанский нападающий Теди Цара забил третий гол хозяев. Таким образом, на перерыв команды ушли при разгромном счете 3:0.

Во втором тайме Оболонь попыталась отыграться и смогла сократить отставание на 67-й минуте: точным ударом из-за пределов штрафной отличился вышедший на замену в первом тайме Андрей Маткевич. Этот гол стал выдающимся, ведь он прервал длительную сухую серию киевлян без забитых мячей, которая длилась более 600 минут с начала сезона. Однако спасти матч киевской команде не удалось.

ЛНЗ - Оболонь 3:1

Голы: Таллес, 10 (пен.) - 1:0; Ндиага, 12 - 2:0; Царя, 45+1 - 3:0; Маткевич, 67 - 3:1. [1]

Напомним, полузащитник Кривбасса Бар Лин возобновил тренировки в общей группе команды после рецидива травмы.

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