Бар Лин вернулся к тренировкам в общей группе Кривбасса

Полузащитник Кривбасса Бар Лин возобновил тренировки в общей группе команды после рецидива травмы.

22-летний израильтянин остается в составе криворожского клуба, сообщает канал ТаТоТаке.

Лин получил рецидив повреждения в июльском контрольном матче против Левого Берега. Теперь хавбек вернулся к полноценным тренировкам вместе с партнерами.

В то же время участие футболиста в ближайшем матче Кривбасса остается под вопросом.

В последний раз Лин выходил на поле в официальном поединке еще 23 мая против Александрии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!