iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бар Лин вернулся к тренировкам в общей группе Кривбасса

Полузащитник Кривбасса Бар Лин возобновил тренировки в общей группе команды после рецидива травмы.
Сегодня, 12:00       Автор: Сергей Носенко
Бар Лин / Пресс-служба
Бар Лин / Пресс-служба

22-летний израильтянин остается в составе криворожского клуба, сообщает канал ТаТоТаке

Лин получил рецидив повреждения в июльском контрольном матче против Левого Берега. Теперь хавбек вернулся к полноценным тренировкам вместе с партнерами.

В то же время участие футболиста в ближайшем матче Кривбасса остается под вопросом.

В последний раз Лин выходил на поле в официальном поединке еще 23 мая против Александрии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кривбас

Статьи по теме

Колос вырвал ничью с Кривбасом на последних минутах Колос вырвал ничью с Кривбасом на последних минутах
Черноморец прервал безголевую серию победным голом на 77-й минуте Черноморец прервал безголевую серию победным голом на 77-й минуте
Кривбасс подписал Нави Кривбасс подписал Нави
Гендиректор Кривбасса о трансферах и будущей стратегии клуба Гендиректор Кривбасса о трансферах и будущей стратегии клуба

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 6-й тур УПЛ, матчи Реала, Тоттенхэма, Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: Карпаты открыли шестой тур победой над Колосом
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли винницкую Ниву в 1/16 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Футбол14:15
Камара отреагировал на срыв трансфера в Челси: “Я перевернул страницу”
Легкая атлетика13:43
“Я не чувствую себя старым”. Тамбери рассказал, что позволяет ему конкурировать с лучшими
Украина13:08
Кабаев рассказал о сложных временах c Луческу: “Думал, что с футболом все”
Теннис12:15
Ракета попала в квартиру семьи Ястремской в Одессе
Украина12:00
Бар Лин вернулся к тренировкам в общей группе Кривбасса
Украина11:45
Кривбасс — Харьков: как букмекеры оценивают шансы команд?
Футбол11:13
Четыре игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии U-20
Легкая атлетика10:55
"Атмосфера была безумной": Геращенко прокомментировала пятое место на Абсолютном ЧМ
Футбол10:16
Довбик рискует пропустить матч с Наполи из-за травмы
Футбол10:05
Курьезный гол в MLS: мяч после пенальти пересек линию ворот без касания сетки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK