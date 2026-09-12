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Футбол

Курьезный гол в MLS: мяч после пенальти пересек линию ворот без касания сетки

Гол Бруно Кайседо получился одним из самых необычных в сезоне.
Сегодня, 10:05       Автор: Сергей Носенко
Бруно Кайседо / Getty Images
Бруно Кайседо / Getty Images

Ванкувер Уайткэпс обыграл Лос-Анджелес Гэлакси со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча состоялась 9 сентября.

На 90-й минуте хозяева получили право на пенальти. К 11-метровой отметке подошел Бруно Кайседо. Его удар парировал голкипер Гэлакси Джеймс Марцинковски, однако мяч после контакта с рукой вратаря продолжил движение и пересек линию ворот.

Самое необычное произошло дальше: мяч не коснулся ни сетки, ни штанги. Из-за вращения он практически сразу вернулся на поле, но арбитры зафиксировали взятие ворот.

В соцсетях эпизод уже называют одним из самых курьезных голов года. Вирусным стало утверждение, что мяч находился за линией ворот ровно 0,2 секунды, и что это первый подобный случай в истории футбола.

К слову, главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, какими необычными тренировками занимал игроков на предсезонке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: курьез MLS

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