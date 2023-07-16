Звездное небо MLS: Ибра, Руни, Джеррард, Кака и многие другие – кто был до Месси?
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси официально стал игроком Интер Майами из MLS. Легендарный футболист выбрал себе клуб, принадлежащий Дэвиду Бекхэму.
В последние годы мы часто видим, как топовые игроки, зажигавшие в Европе, отправляются в США, куда едут зарабатывать и получать удовольствие от игры.
ISPORT.ua предлагает ознакомиться с теми, кто выступал в МЛС, будучи звездой футбола.
Локальные звезды МЛС
Европейские футболисты лишь разогнали уровень популярности лиги, однако были и те, кто считается топовыми звездами этого чемпионата без особых достижений в Европе.
Среди таких игроков нужно выделить Лендона Донована, построившего невероятную карьеру в МЛС. Американец выступал за Баварию, Эвертон на правах аренды, но зацепиться не смог. Возможно, его такова судьба, ведь футболист выиграл большое количество трофеев в составе Лос-Анджелес Гэлакси и Сан-Хосе Эрквейкс.
Среди локальных звезд также следует выделить Клинта Демпси, который зажигал в МЛС и удачно проявил себя в Европе (Фулгэм, Тоттенхэм). Английский опыт игры также имел Карлос Вела, у которого не вышло в Европе, и в МЛС он признавался лучшим игроком года.
Представитель Италии Себастьян Джовинко был очень многообещающим игроком, выступая за Ювентус. Но совершить большего прорыва не сумел и в 27 лет сделал выбор в пользу Торонто. Поиграв несколько лет, отправился в Саудовскую Аравию, а затем в Сампадорию, где и завершил карьеру.
Звезды второго эшелона
Мы привыкли, что европейские звезды – это топ, но есть те, кто близок к такому топу.
Среди звезд второго эшелона можно смело выделить – Алешандре Пато, Дугласа Косту, Нани, Джердана Шакири, Блеза Матюиди, Лоренцо Инсинье, Хавьера Эрнандеса, Федерико Бернардески.
Среди этих футболистов есть те, кто выигрывал чемпионат мира или Европы; был в списках претендентов на Золотой мяч, завоевал трофей Лиги чемпионов или побеждал в национальных турнирах. Безусловно, каждый из них приложил определенную долю развития и становления МЛС.
Звезды европейского футбола
Сначала планировался материал, чтобы выделить ТОП-10 лучших футболистов в МЛС, но звезд так много, что их просто не сосчитать.
Одними из первых, кто оказался в американском футболе, были Карлос Вальдеррама и Лотар Маттеус, далее пошли такие ребята, как Тьерри Анри, Дэвид Бекхэм, Алессандро Неста, Джермейн Дефо, Робби Кин. Именно они стали проложившими путь к МЛС.
Спустя некоторое время переезд в США в конце карьеры был довольно простой и прагматичный вариант. Болельщики, задавая вопрос, где игрок может завершить карьеру, получил два варианта – в родном клубе (на родине) или же в МЛС (где есть финансы). Мало таких игроков, мечтающих покорить США, чтобы построить там большую карьеру.
За последние годы звездность в МЛС однозначно усилилась, а именно:
- Дидье Дрогба,
- Андреа Пирло,
- Давид Вилья,
- Эшли Коул,
- Бастиан Швайнштайгер,
- Стивен Джеррард,
- Фрэнк Лэмпард,
- Уэйн Руни
Последними яркими персонажами по европейскому футболу стали Златан Ибрагимович, Гарет Бэйл, Гонсало Игуаин, Джорджо Кьеллини. Именно они стали теми, кто предшествовал переходу Лионеля Месси.
Обладатели Золотых мячей
Месси – главная легенда в истории Золотого мяча, но он далеко не первый обладатель этого трофея, который будет играть на полях чемпионата.
Лучший футболист Болгарии Христо Стоичков на исходе карьеры отправился в США, где провел несколько лет своей карьеры. Сначала именитый игрок сыграл за Чикаго Файр, с которым в 2000 году выиграл Кубок США. Последним клубом в карьере у Стоичкова был Ди Си Юнайтед. Именно в этом американском клубе и завершил карьеру обладатель Золотого мяча в 1994 году.
Один из лучших бразильских футболистов в истории – Кака. Бразилец получил Золотой мяч в 2007 году, однако затем его карьера пошла на убыль. Провал в мадридском Реале, попытка возвращения в Милан, но он уже не был столь ярким и гениальным на постоянной основе. В 2014 году Кака принял предложение Орландо Сити, в составе которого провел три сезона – 78 игр, забил 25 голов и выполнил 19 голевых передач. Фанаты любили его и следовали за ним. Карьеру Кака завершил именно в американском клубе.
И вот теперь Лионель Месси – новоиспеченный футболист с Золотыми мячами в МЛС. Интересно, как сложится его карьера в этой лиге.