Звездное небо MLS: Ибра, Руни, Джеррард, Кака и многие другие – кто был до Месси?

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси официально стал игроком Интер Майами из MLS. Легендарный футболист выбрал себе клуб, принадлежащий Дэвиду Бекхэму.

В последние годы мы часто видим, как топовые игроки, зажигавшие в Европе, отправляются в США, куда едут зарабатывать и получать удовольствие от игры.

ISPORT.ua предлагает ознакомиться с теми, кто выступал в МЛС, будучи звездой футбола.

Локальные звезды МЛС

Европейские футболисты лишь разогнали уровень популярности лиги, однако были и те, кто считается топовыми звездами этого чемпионата без особых достижений в Европе.

Среди таких игроков нужно выделить Лендона Донована, построившего невероятную карьеру в МЛС. Американец выступал за Баварию, Эвертон на правах аренды, но зацепиться не смог. Возможно, его такова судьба, ведь футболист выиграл большое количество трофеев в составе Лос-Анджелес Гэлакси и Сан-Хосе Эрквейкс.

Среди локальных звезд также следует выделить Клинта Демпси, который зажигал в МЛС и удачно проявил себя в Европе (Фулгэм, Тоттенхэм). Английский опыт игры также имел Карлос Вела, у которого не вышло в Европе, и в МЛС он признавался лучшим игроком года.

Представитель Италии Себастьян Джовинко был очень многообещающим игроком, выступая за Ювентус. Но совершить большего прорыва не сумел и в 27 лет сделал выбор в пользу Торонто. Поиграв несколько лет, отправился в Саудовскую Аравию, а затем в Сампадорию, где и завершил карьеру.

Звезды второго эшелона

Мы привыкли, что европейские звезды – это топ, но есть те, кто близок к такому топу.

Среди звезд второго эшелона можно смело выделить – Алешандре Пато, Дугласа Косту, Нани, Джердана Шакири, Блеза Матюиди, Лоренцо Инсинье, Хавьера Эрнандеса, Федерико Бернардески.

Среди этих футболистов есть те, кто выигрывал чемпионат мира или Европы; был в списках претендентов на Золотой мяч, завоевал трофей Лиги чемпионов или побеждал в национальных турнирах. Безусловно, каждый из них приложил определенную долю развития и становления МЛС.

Звезды европейского футбола

Сначала планировался материал, чтобы выделить ТОП-10 лучших футболистов в МЛС, но звезд так много, что их просто не сосчитать.

Одними из первых, кто оказался в американском футболе, были Карлос Вальдеррама и Лотар Маттеус, далее пошли такие ребята, как Тьерри Анри, Дэвид Бекхэм, Алессандро Неста, Джермейн Дефо, Робби Кин. Именно они стали проложившими путь к МЛС.

Спустя некоторое время переезд в США в конце карьеры был довольно простой и прагматичный вариант. Болельщики, задавая вопрос, где игрок может завершить карьеру, получил два варианта – в родном клубе (на родине) или же в МЛС (где есть финансы). Мало таких игроков, мечтающих покорить США, чтобы построить там большую карьеру.

За последние годы звездность в МЛС однозначно усилилась, а именно:

Дидье Дрогба,

Андреа Пирло,

Давид Вилья,

Эшли Коул,

Бастиан Швайнштайгер,

Стивен Джеррард,

Фрэнк Лэмпард,

Уэйн Руни

Последними яркими персонажами по европейскому футболу стали Златан Ибрагимович, Гарет Бэйл, Гонсало Игуаин, Джорджо Кьеллини. Именно они стали теми, кто предшествовал переходу Лионеля Месси.

Обладатели Золотых мячей

Месси – главная легенда в истории Золотого мяча, но он далеко не первый обладатель этого трофея, который будет играть на полях чемпионата.

Лучший футболист Болгарии Христо Стоичков на исходе карьеры отправился в США, где провел несколько лет своей карьеры. Сначала именитый игрок сыграл за Чикаго Файр, с которым в 2000 году выиграл Кубок США. Последним клубом в карьере у Стоичкова был Ди Си Юнайтед. Именно в этом американском клубе и завершил карьеру обладатель Золотого мяча в 1994 году.

Один из лучших бразильских футболистов в истории – Кака. Бразилец получил Золотой мяч в 2007 году, однако затем его карьера пошла на убыль. Провал в мадридском Реале, попытка возвращения в Милан, но он уже не был столь ярким и гениальным на постоянной основе. В 2014 году Кака принял предложение Орландо Сити, в составе которого провел три сезона – 78 игр, забил 25 голов и выполнил 19 голевых передач. Фанаты любили его и следовали за ним. Карьеру Кака завершил именно в американском клубе.

И вот теперь Лионель Месси – новоиспеченный футболист с Золотыми мячами в МЛС. Интересно, как сложится его карьера в этой лиге.