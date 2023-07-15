Месси стал игроком Интер Майами

Аргентинец решил не возвращаться в Барселону, а попробовать свои силы в МЛС.

Нападающий Лионель Месси перешел в Интер Майами. Об этом клуб объявил в соцсетях.

36-летний футболист подписал контракт на три года. Финансовые условия сделки не уточняются, но отмечается, что футболист стал самым высокооплачиваемым игроком североамериканской лиги.

Отметим, в данном сделке также поучаствовали компании Apple и Adidas, которые будут выплачивать Месси часть зарплаты.

Последним клубом Лео был ПСЖ, за который он выступал с 2021 года, куда он перешел из Барселоны. В этом сезоне Лео во всех турнирах провел 41 матч, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.

Ранее были названы причины, почему Месси выбрал Интер Майами.