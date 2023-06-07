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Названы причины, почему Месси выбрал Интер Майами

Аргентинец решил пойти по стопам Пеле.
Сегодня, 18:54
Лео Месси / Getty Images
Лео Месси / Getty Images

Стало известно, почему экс-нападающий ПСЖ Лионель Месси отказался от возвращения в Барселону ради Интер Майами. Об этом сообщает издание The Independent.

У 35-летнего аргентинца были огромные предложения из Саудовской Аравии, но на него повлияла перспектива наследства в США, а также то, что его семья предпочитает жить во Флориде. Также привлекала перспективная сделка с Apple, которая активно поддерживает трансляцию Major League Soccer.

Кроме того, существует версия, что Месси мог оказаться преобразующей фигурой в Америке, ровно как и Пеле в 1970-х годах. Лионель также может стать одним из послов на ЧМ-2026, где собирается сыграть за сборную.

Отметим, у владельцев Интер Майами сохраняется нервозность, пока аргентинец не подпишет контракт с клубом. В клубе не уверены до конца в сделке, пока игрок не подпишет контракт.

Напомним, Месси выступал за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из Барселоны. В этом сезоне Лео во всех турнирах провел 41 матч, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.

Ранее сообщалось, что крестник Месси резко ответил ПСЖ на прощальный пост клуба в социальных сетях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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