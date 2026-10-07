Гол, два ассиста и победа: Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины

Нападающий Интер Майами Лионель Месси попрощался со сборной Аргентины.

Подопечные Лионеля Скалони в ночь на среду, 7 октября, на стадионе Монументаль в Буэнос-Айресе провели товарищеский матч с Бенином, разгромив соперника со счетом 3:0, а этот поединок стал последним в составе национальной команды для ее 39-летнего капитана, который приобщился к каждому забитому мячу в игре.

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Первый тайм команды провели без голов, а после перерыва сборная Аргентины оформила убедительную победу. Уже в дебюте второй половины встречи начало разгрому положил Николас Отаменди, отличившись после подачи с углового от Месси. 38-летний защитник также попрощался с национальной командой, объявив о завершении карьеры в сборной еще после ЧМ-2026.

На 61-й минуте встречи Месси записал себе в актив еще одну результативную передачу, ассистировав Нико Пасу, который отличился эффектным ударом из-за пределов штрафной. А спустя десять минут многолетний лидер аргентинской сборной забил уже сам, реализовав пенальти и доведя результат до разгромного.

#AD10S 🐐 𝙔 𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙𝙤 𝙚𝙣 𝙢𝙞𝙨 𝙤𝙟𝙤𝙨 𝙩𝙪 𝙪́𝙡𝙩𝙞𝙢𝙖 𝙢𝙞𝙧𝙖𝙙𝙖 𝙈𝙚 𝙫𝙤𝙮 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤́𝙭𝙞𝙢𝙖 𝙟𝙪𝙜𝙖𝙙𝙖 https://t.co/zKNVwKT3XJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Аргентина - Бенин 3:0

Голы: Отаменди, 48, Пас, 61, Месси, 71 (пен.)

Таким образом, Месси провел в составе сборной Аргентины 208 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 69 результативных передач.

Вместе с национальной командой Месси становился чемпионом мира в 2022 году и дважды играл в финале чемпионата мира в 2014 и 2026 годах. Также он завоевал два Кубка Америки и выиграл Финалиссиму. Кроме того, с Аргентиной он становился олимпийским чемпионом и победителем чемпионата мира U-20.

Напомним, что Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины еще 31 августа, однако позже было принято решение устроить прощальный матч легендарному футболисту.

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