Главный тренер сборной Аргентины согласовал новый контракт
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продолжит работать с национальной командой.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 48-летний специалист согласовал с аргентинской ассоциацией футбола новый контракт, который будет действовать до июля 2030 года.
Нынешний договор с аргентинским тренером рассчитан до декабря 2026 года.
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Напомним, что Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира в Катаре-2022, дважды выиграла Копа Америка в 2021 и 2024 годах и Финалиссиму в 2022 году.
На ЧМ-2026 аргентинская сборная стала серебряным призером, уступив в финале Испании (0:1 д.в.).
Всего во главе со Скалони команда провела 105 матчей, в которых одержала 81 победу, потерпела десять поражений и 14 раз сыграла вничью.
Ранее сообщалось, что сборная Аргентины получила нового капитана после завершения карьеры в национальной команде Лионелем Месси.
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