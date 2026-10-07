"Не хочу уходить, не хочу покидать поле": Месси трогательно попрощался со сборной Аргентины

Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался о завершении карьеры в сборной Аргентины.

39-летний футболист после товарищеского матча с Бенином (3:0) эмоционально попрощался с национальной командой.

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"Сегодня трудно что-то сказать, эмоции переполняют меня, в голове крутится столько всего. Первое, о чем я думаю, - это мой отец. Мне остается только поблагодарить, как я уже написал в прощальном письме. Для меня было огромной гордостью защищать эту форму на протяжении более 20 лет. Даже в самые тяжелые моменты, которые мы пережили, я никогда не переставал бороться, сражаться, выкладываться на полную и всегда быть рядом. Больше не приезжать сюда будет для меня огромной болью. Клянусь, я бы хотел приезжать сюда всю жизнь, потому что играть за сборную Аргентины - это самое прекрасное, что может с тобой случиться.

Хотя я и хочу оставаться здесь всю жизнь, я чувствую, что пришло время. Последний чемпионат мира стал для меня слишком тяжелым испытанием. У нас была мечта вновь стать чемпионами мира, мы были очень близки к этому, и на самом деле ничего необычного не произошло. Мы отдали все, матч с Англией стал для нас огромным испытанием - как физически, так и эмоционально. На самом деле мы дошли до предела своих возможностей. Мы боролись, как всегда, как всегда делали, надев эту футболку, вместе со всеми товарищами, с которыми мне довелось играть. Не сомневайтесь: все товарищи, которые были рядом со мной, всегда отдавали все ради этой футболки.

Хочу поблагодарить своих товарищей по команде за то время, которое я провел с этой группой. Именно они помогли мне осуществить мою детскую мечту - стать чемпионом мира, чемпионом Америки, Финалиссимы и всех турниров, в которых мы участвовали. Для меня было огромной гордостью делить с ними время как на поле, так и за его пределами. Я выходил на поле, чтобы сражаться с кем угодно, потому что знал, что рядом со мной - настоящие воины, готовые отдать за победу все.

Я буду очень скучать по игре здесь. Мне посчастливилось побывать по всей стране, и везде меня всегда встречали с огромной теплотой. Я благодарен за то, что мне довелось пережить. Я благодарен за то, что все это время, куда бы я ни ехал, стадионы были заполнены до отказа, какой бы ни был матч: чемпионат мира, Кубок Америки. Они были повсюду и прилагали огромные усилия, потому что мы знаем, как это сложно, и везде мы чувствуем себя как дома. Мы это чувствуем.

Именно здесь мне довелось пережить один из самых счастливых дней в моей карьере: когда мы снова вышли на поле после победы на чемпионате мира. То, что я пережил в тот день, я никогда не забуду. Это было прекрасно. Даже сегодня, когда я смотрю видеозаписи, я волнуюсь. Этот день останется в моей истории, в истории всех их, в истории моей семьи. Это было потрясающе, огромное спасибо.

Снова оказавшись здесь, мне, наверное, предстоит пережить самый печальный день в моей карьере, ведь именно здесь я прощаюсь со сборной и со всеми вами. Мне будет не хватать возможности защищать цвета сборной, но теперь я буду на той стороне, вместе со всеми вами, поддерживая всех этих ребят и все, что нас ждет. Всегда вместе.

Честно говоря, я говорю сейчас больше, чем когда-либо: я не хочу уходить, не хочу покидать поле. Хочу только сказать вам, что люблю вас, буду скучать по вам и что я благодарен Богу за то, что мы аргентинцы, горжусь тем, что я аргентинец, и тем, что смог осуществить свои мечты вместе со всеми вами", - приводит слова Месси TyC Sports.

Напомним, что Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины еще 31 августа, но позже было принято решение устроить прощальный матч легендарному футболисту.

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