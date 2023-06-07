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Крестник Месси резко ответил ПСЖ на прощальный пост клуба в социальных сетях

Персонаж одной семейной франшизы Голливуда одобрил бы поступок Бенхамина Агуэро.
Сегодня, 10:59
Лионель Месси и Бенхамин Агуэро / https://www.instagram.com/aguerobenja19/
Лионель Месси и Бенхамин Агуэро / https://www.instagram.com/aguerobenja19/

Прощание ПСЖ с Лионелем Месси получилось, мягко говоря, не самым гладким.

Во время последнего матча против Клермона, когда уже было известно, что аргентинец покинет Париж, фанаты столичного клуба освистывали его, что было особенно заметно при неудачных действиях игрока. Но и до этого болельщики парижан не особо любили его.

Помимо огромной фан-базы Лионеля нашелся один человек, который решил встать на его защиту. Этим человеком оказался сын Серхио Агуэро Бенхамин, а по совместительству крестник Месси.

Под прощальным постом ПСЖ в Instagram он оставил достаточно резкий комментарий. Бенхамин написал "Era mucho para ustedes", что переводится как "Он был слишком большим для вас".

Источник: скриншот

И пока звезды футбола начинают понемногу переезжать в Саудовскую Аравию, чемпион НБА Яннис Адетокумбо забавно отреагировал на новость о переходе Карима Бензема в Аль-Иттихад.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Серхио Агуэро

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