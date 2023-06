"Зовите, если нужен вратарь": чемпион НБА забавно отреагировал на переезд звезд футбола в Саудовскую Аравию

В последнее время звезды мирового футбола зачастили уезжать из Европы ради многомиллионных контрактов в Саудовской Аравии.

Главными примерами стали Криштиану Роналду, уехавший туда еще в январе, а также Карим Бензема, ставший самым новым примером.

Вскоре к ним может присоединиться и Лионель Месси, но аргентинец попросил представителей Азии перенести переговоры на 2024 год.

Такой миграции легенд футбола удивился чемпион НБА 2021 года Яннис Адетокумбо. Звезда Милуоки у себя в Twitter оставил послание этой троице.

"Сидел на диване и просматривал страницу рекомендаций. Месси, Роналду и Бензема, если вам нужен вратарь на следующий сезон, дайте мне знать", - написал Яннис.

I was just sitting on my couch scrolling through For you page. Messi Ronaldo and Benzema. If you’re looking for a goalie for next season, let me know. 😂😂😂