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Баскетбол

"Зовите, если нужен вратарь": чемпион НБА забавно отреагировал на переезд звезд футбола в Саудовскую Аравию

Все хотят зарабатывать сотни миллионов, играя в футбол в Азии.
Вчера, 22:02
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

В последнее время звезды мирового футбола зачастили уезжать из Европы ради многомиллионных контрактов в Саудовской Аравии.

Главными примерами стали Криштиану Роналду, уехавший туда еще в январе, а также Карим Бензема, ставший самым новым примером.

Вскоре к ним может присоединиться и Лионель Месси, но аргентинец попросил представителей Азии перенести переговоры на 2024 год.

Такой миграции легенд футбола удивился чемпион НБА 2021 года Яннис Адетокумбо. Звезда Милуоки у себя в Twitter оставил послание этой троице.

"Сидел на диване и просматривал страницу рекомендаций. Месси, Роналду и Бензема, если вам нужен вратарь на следующий сезон, дайте мне знать", - написал Яннис.

Стоит отметить, что отец Янниса был профессиональным футболистом, а его брат Фрэнсис пошел по стопам отца, в отличие от своих братьев, которые решили связать свою жизнь с баскетболом.

Напомним, что в марте Яннис, Танасис и Алекс Адетокумбо стали совладельцами клуба МЛС.

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