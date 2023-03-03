Звезды НБА и НХЛ приобрели часть акций футбольного клуба

Суперзвезда Милуоки Яннис Адетокумбо и форвард Нэшвилл Предаторз Филип Форсберг вошли в новую группу миноритарных инвесторов, которые приобрели долю в клубе MLS Нэшвилл.

Как сообщает ESPN, в эту группу также вошли братья Янниса: Танасис, Костас и Алекс. Условия сделки не разглашаются.

Форсберг - лучший бомбардир в истории Нэшвилл Предаторз. Он вырос фанатом Ливерпуля в своей родной Швеции благодаря отцу Патрику.

Отец братьев Адетокумбо, Чарльз, профессионально играл в Нигерии и Германии. Их старший брат Фрэнсис также играл на профессиональном уровне в Греции. Их отец умер в 2017 году в возрасте 54 лет. Танасис заявил, что это вложение — способ почтить его память.

"Мой отец был профессиональным футболистом, и это был первый вид спорта, в который я влюбился в Греции", — сказал Яннис. "У меня всегда была мечта владеть футбольной командой".

Адетокумбо и Форсберг продолжили тенденцию Северной Америки, где представители разных видов спорта становятся акционерами клубов MLS.

В 2020 году Кевин Дюрант (Финикс) приобрел 5% акций Филадельфии Юнион, а Джеймс Харден (Филадельфия) в 2019 году стал обладателем 5% акций Хьюстон Динамо. Перед этим квотербек Денвер Бронкос Расселл Уилсон приобрел долю в Сиэтле Саундерс.