Дюбуа признался, почему бросил вызов Джейку Полу

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о возможном поединке с Джейком Полом.

По словам британца, он бросил вызов блогеру рад пиара.

Читай также: "Часы тикают": Тайсон Фьюри показал подготовку к реваншу с Усиком

"Если Джейк хочет подраться со мной, он может получить этот бой. Мы написали ему. Мы с отцом и всеми остальными решили: "Да, давайте бросим ему вызов".

Пусть даже это просто пиар, но ты никогда не знаешь, что может произойти в этом виде спорта. Это странные времена".

Daniel Dubois on calling out Jake Paul: “If Jake wants it with me, he can get it… We messaged him, my dad and everyone decided, 'Yeah, let's call him out.' Even though it's just publicity, you never know what can happen in this sport. It's strange times.” [Bricks to Riches]