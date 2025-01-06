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Расписание и результаты NaVi Junior

ISPORT представляет статистику и результаты поединков NaVi Junior у Dota 2.
Сегодня, 18:05
NAVI Junior / navi.gg
NAVI Junior / navi.gg

В 2024 году NaVi Junior показали серьезный рост, выиграв несколько небольших турниров.

В текущем году коллектив попробует прибавить, и начнет он с квалификации на 25-й сезон DreamLeague. Однако, в отличие, от старшего состава, Junior играют в Западной Европе.

Результаты NaVi Junior в 2025 году

DreamLeague Season 25: Western Europe Closed Qualifier

Расписание будет доступно позднее

Состав NaVi Junior

  • Тарас gotthejuice Линников (кэри)
  • Артур Niku Бачкур (мид)
  • Юрий pma Проц (оффлэйн)
  • Бакит Zayac Емилжанов (поддержка)
  • Станислав Riddys Митрошкин (поддержка)

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi junior

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