Расписание и результаты NaVi Junior

ISPORT представляет статистику и результаты поединков NaVi Junior у Dota 2.

В 2024 году NaVi Junior показали серьезный рост, выиграв несколько небольших турниров.

В текущем году коллектив попробует прибавить, и начнет он с квалификации на 25-й сезон DreamLeague. Однако, в отличие, от старшего состава, Junior играют в Западной Европе.

Результаты NaVi Junior в 2025 году

DreamLeague Season 25: Western Europe Closed Qualifier

Расписание будет доступно позднее

Состав NaVi Junior

Тарас gotthejuice Линников (кэри)

Артур Niku Бачкур (мид)

Юрий pma Проц (оффлэйн)

Бакит Zayac Емилжанов (поддержка)

Станислав Riddys Митрошкин (поддержка)

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