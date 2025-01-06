Расписание и результаты NaVi Junior
ISPORT представляет статистику и результаты поединков NaVi Junior у Dota 2.
В 2024 году NaVi Junior показали серьезный рост, выиграв несколько небольших турниров.
В текущем году коллектив попробует прибавить, и начнет он с квалификации на 25-й сезон DreamLeague. Однако, в отличие, от старшего состава, Junior играют в Западной Европе.
Результаты NaVi Junior в 2025 году
DreamLeague Season 25: Western Europe Closed Qualifier
Расписание будет доступно позднее
Состав NaVi Junior
- Тарас gotthejuice Линников (кэри)
- Артур Niku Бачкур (мид)
- Юрий pma Проц (оффлэйн)
- Бакит Zayac Емилжанов (поддержка)
- Станислав Riddys Митрошкин (поддержка)
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