ESL завершил расследование по дисквалификации NaVi Junior
ESL наконец завершила расследование по итогам скандала на квалификации ESL One Raleigh.
Напомним, NaVi Junior пробились на основной турнир, однако были дисквалифицированы за использование бага с дымом. После этого пользователи обратили внимание ESL, что другие команды также использовали этот баг.
Турнирный оператор заявил, что после дисквалификации украинской команды просмотрел матчи других организаций, однако не увидел использования багов. А после жалоб пользователей оказалось, что отстуствие бага на записях игр - тоже баг.
Потому ESL провел полномашстабное расследование, перепроверив все игры с нуля. По итогам три команды все равно были дисквалифицированы за слишком частый багоюз: NaVi Junior (115 раз), 9Pandas (160 раз) и Aurora Gaming (50 раз).
Также еще семь команд были наказаны штрафом за использование баги. Среди них свой штраф получили и Passion UA, использовавшие баг с дымом 17 раз. Также NaVi получили устное предупреждение.
В будущем ESL призвал команды не использовать странные баги, а сразу сообщать о них турнирному оператору.
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