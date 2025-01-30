iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

ESL завершил расследование по дисквалификации NaVi Junior

Дисквалификация украинского коллектива осталась в силе.
Сегодня, 19:59
ESL
ESL

ESL наконец завершила расследование по итогам скандала на квалификации ESL One Raleigh.

Напомним, NaVi Junior пробились на основной турнир, однако были дисквалифицированы за использование бага с дымом. После этого пользователи обратили внимание ESL, что другие команды также использовали этот баг.

Турнирный оператор заявил, что после дисквалификации украинской команды просмотрел матчи других организаций, однако не увидел использования багов. А после жалоб пользователей оказалось, что отстуствие бага на записях игр - тоже баг.

Потому ESL провел полномашстабное расследование, перепроверив все игры с нуля. По итогам три команды все равно были дисквалифицированы за слишком частый багоюз: NaVi Junior (115 раз), 9Pandas (160 раз) и Aurora Gaming (50 раз).

Также еще семь команд были наказаны штрафом за использование баги. Среди них свой штраф получили и Passion UA, использовавшие баг с дымом 17 раз. Также NaVi получили устное предупреждение.

В будущем ESL призвал команды не использовать странные баги, а сразу сообщать о них турнирному оператору.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 navi junior

Статьи по теме

NaVi Junior сыграютт с командой Зинченко за выход в гранд-финал CCT Series 6 NaVi Junior сыграютт с командой Зинченко за выход в гранд-финал CCT Series 6
ESL проведет расследование по поводу бага, из-за которого дисквалифицировали NaVi Junior ESL проведет расследование по поводу бага, из-за которого дисквалифицировали NaVi Junior
Passion UA уступили Zero Tenacity и вылетели с EPL Season 22 Passion UA уступили Zero Tenacity и вылетели с EPL Season 22
Аутсайдер Серии А пытался подписать лидера Милана Аутсайдер Серии А пытался подписать лидера Милана
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа22:25
Аутсайдер Серии А пытался подписать лидера Милана
Другие страны22:22
Ан-Наср решил удвоить предложение за звезду АПЛ
Лига Европы21:57
Динамо - РФШ: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа21:55
Хавбек Арсенала согласовал контракт с бразильским клубом
Другие страны21:37
Неймар объявил о возвращении в Сантос
Европа21:25
Астон Вилла готова выкупить хавбека ПСЖ
Украина21:21
УХЛ: Кременчуг переиграл Кэпиталз, Шторм разгромил Днепр
Другие20:59
Агуэро, Бекхэм и другие: Формула E запланировала гонку знаменитостей
Бокс20:30
Лопес получил обязательного соперника за титул WBO
Киберспорт20:06
Passion UA играют с NaVi Junior за выход в гранд-финал CCT Series 6
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK