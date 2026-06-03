Был объявлен состав сборной Украины по Dota 2
Тренер Ghostik в прямом эфире раскрыл имена игроков.
Тренер украинской сборной по Dota 2 Андрей "Ghostik" Кадык официально объявил состав команды, которая представит страну на Esports Nations Cup 2026.
Обнародовал он имена будущих игроков за национальную команду в прямом эфире своего Twitch-канала.
Добавим, что костяк сборной сформирован из игроков Natus Vincere, а дополнили ростер представители Team Lynx и других украинских организаций.
Украину на турнире представят:
- Артем "Niku" Бачкур — мидер;
- Юрий "pma" Проц — офлейнер;
- Тарас "gotthejuice" Линников — керри;
- Константин "Kreker" Доломакін — саппорт;
- Виталий "QBFY" Иванов — саппорт.
В резерв команды вошли Алексей "onLiTaL" Литовка и Владимир "Akamu" Закржевский.
Напомним, что турнир Esports Nations Cup 2026 состоится со 2 по 8 ноября.
Тем временем NaVi объявили о закрытии NaVi Junior.
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