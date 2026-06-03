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Был объявлен состав сборной Украины по Dota 2

Тренер Ghostik в прямом эфире раскрыл имена игроков.
Сегодня, 17:20       Автор: Валентина Чорноштан
Скриншот с эфира Андрея Кадыка / twitch.tv/pgl
Скриншот с эфира Андрея Кадыка / twitch.tv/pgl

Тренер украинской сборной по Dota 2 Андрей "Ghostik" Кадык официально объявил состав команды, которая представит страну на Esports Nations Cup 2026.

Обнародовал он имена будущих игроков за национальную команду в прямом эфире своего Twitch-канала.

Добавим, что костяк сборной сформирован из игроков Natus Vincere, а дополнили ростер представители Team Lynx и других украинских организаций.

Украину на турнире представят:

  • Артем "Niku" Бачкур — мидер;
  • Юрий "pma" Проц — офлейнер;
  • Тарас "gotthejuice" Линников — керри;
  • Константин "Kreker" Доломакін — саппорт;
  • Виталий "QBFY" Иванов — саппорт.

В резерв команды вошли Алексей "onLiTaL" Литовка и Владимир "Akamu" Закржевский.

Напомним, что турнир Esports Nations Cup 2026 состоится со 2 по 8 ноября.

Тем временем NaVi объявили о закрытии NaVi Junior.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2

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