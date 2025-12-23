iSport.ua
Passion UA ​​неожиданно распустили одну из команд

Организация не будет выступать в одной из дисциплин.
Сегодня, 14:27       Автор: Антон Федорцив
Passion UA / Passion UA
Passion UA / Passion UA

Passion UA ​​Александр Зинченко запустил реорганизацию. Отечественная киберспортивная организация распустила команду в Dota 2.

"Мы прощаемся с Dota 2 ростером Passion UA ​​и приостанавливаем наш путь в этой дисциплине. Этот путь был наполнен настоящей борьбой, эмоциями и людьми, отдавшими команде часть себя", – говорится в сообщении в Telegram.

Цвета команды в дисциплине защищали Crystallize, Moonlight, Batyuk, QBFY, kreker и менеджер tony. Последним турниром Passion UA ​​стал DreamLeague Season 27 в декабре. Там коллектив оформил 1 победу и 5 поражений.

К слову, ранее Passion UA ​​открыла академию по Counter-Strike 2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 Passion Ua

