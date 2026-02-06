Рух подписал легионера Карпат

Львовские Карпаты и Рух организовали очередной переход. Нападающий Игор Невес присоединился к команде Ивана Федика, сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец будет выступать за Рух на правах аренды. Соглашение по Невесу рассчитано до конца сезона. Форвард стал третьим подписанием из Карпат после полузащитника Олега Фёдора и вингера Ильи Квасницы.

В нынешнем сезоне Невес провел 15 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола. Контракт бразильца с Карпатами действует до лета 2027 года. Ранее он выступал в чемпионатах ОАЭ, Никарагуа, Мексики и на родине.

К слову, черкасский ЛНЗ объявил о трансфере нападающего из чемпионата Португалии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!