Украина одолела сборную Польши в Европейском кубке наций

"Сине-желтые" оформили первую победу на этапе.
Вчера, 18:57       Автор: Антон Федорцив
Украина – Польша / ФХУ
Украина – Польша / ФХУ

В дебюте соперники обменялись шайбами. На премьерный гол Бузовери от "орлов" ответил Слюсарчик. А под занавес первого периода Жигмунт вывел Польшу вперед.

Во второй 20-минутке забивали только подопечные Дмитрия Христича. Сравнял счет Мережко, реализовав большинство "сине-желтых". А затем Гребеник вывел сборную Украины вперед.

В финальном периоде добил поляков Куприянов – 4:2 в итоге. Во втором поединке дня Великобритания встретится со сборной Словении. 7 февраля "сине-желтые" будут закрывать этап турнира матчем против балканской команды.

Европейский кубок наций
Группа I. Эдинбург, Соединенное Королевство

Украина – Польша – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

1:0 - 2" Бузоверя
1:1 - 3" Слюсарчик
1:2 - 16" Жигмунт
2:2 - 32" Мережко
3:2 - 33" Гребеник
4:2 - 47" Куприянов

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по хоккею сборная Польши Европейский кубок наций

