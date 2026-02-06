Украина одолела сборную Польши в Европейском кубке наций
В дебюте соперники обменялись шайбами. На премьерный гол Бузовери от "орлов" ответил Слюсарчик. А под занавес первого периода Жигмунт вывел Польшу вперед.
Во второй 20-минутке забивали только подопечные Дмитрия Христича. Сравнял счет Мережко, реализовав большинство "сине-желтых". А затем Гребеник вывел сборную Украины вперед.
В финальном периоде добил поляков Куприянов – 4:2 в итоге. Во втором поединке дня Великобритания встретится со сборной Словении. 7 февраля "сине-желтые" будут закрывать этап турнира матчем против балканской команды.
Европейский кубок наций
Группа I. Эдинбург, Соединенное Королевство
Украина – Польша – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
1:0 - 2" Бузоверя
1:1 - 3" Слюсарчик
1:2 - 16" Жигмунт
2:2 - 32" Мережко
3:2 - 33" Гребеник
4:2 - 47" Куприянов
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!