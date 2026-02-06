iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Миколенко восстановился после травмы

Украинец пропустил предыдущий тур.
Вчера, 19:29       Автор: Антон Федорцив
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник ливерпульского Эвертона Виталий Миколенко вернулся после травмы. Основной исполнитель "ирисок" возобновил занятия в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Возвращение украинца подтвердил наставник мерсисайдцев Дэвид Мойес. Скорее всего, Миколенко появится на поле в 25-м туре Премьер-лиги. "Ириски" будут гостить в столице, где встретятся с Фулхэмом.

В нынешнем сезоне Миколенко сыграл 23 матча во всех турнирах. Контракт защитника с Эвертоном действует до конца сезона. Ранее Мойес заявил о намерениях сохранить украинца в команде.

Тем временем Паулу Фонсека назвал сроки появления форварда Романа Яремчука во французском Лионе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Дэвид Мойес Виталий Миколенко

Статьи по теме

Тренер Миколенко: Мы убиваем футбол Тренер Миколенко: Мы убиваем футбол
Эвертон без Миколенко с трудом спасся в матче с Брайтоном Эвертон без Миколенко с трудом спасся в матче с Брайтоном
Звездный одноклубник Миколенко выбыл до конца сезона Звездный одноклубник Миколенко выбыл до конца сезона
Манчестер Юнайтед планирует подписать сенегальского вингера Манчестер Юнайтед планирует подписать сенегальского вингера

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK