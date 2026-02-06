Миколенко восстановился после травмы

Защитник ливерпульского Эвертона Виталий Миколенко вернулся после травмы. Основной исполнитель "ирисок" возобновил занятия в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Возвращение украинца подтвердил наставник мерсисайдцев Дэвид Мойес. Скорее всего, Миколенко появится на поле в 25-м туре Премьер-лиги. "Ириски" будут гостить в столице, где встретятся с Фулхэмом.

В нынешнем сезоне Миколенко сыграл 23 матча во всех турнирах. Контракт защитника с Эвертоном действует до конца сезона. Ранее Мойес заявил о намерениях сохранить украинца в команде.

Тем временем Паулу Фонсека назвал сроки появления форварда Романа Яремчука во французском Лионе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!