Звездный одноклубник Миколенко выбыл до конца сезона

Тренер Эвертона сообщил, что Джеку Грилишу потребуется операция после травмы.
Сегодня, 20:55       Автор: Игорь Мищук
Джек Грилиш / Getty Images
Эвертон потерял на длительный срок из-за травмы арендованного у Манчестер Сити вингера Джека Грилиша.

Главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес подтвердил, что 30-летний футболист, очевидно, будет вынужден перенести операцию после стрессового перелома стопы, после чего пропустит остаток сезона.

Читай также: Миколенко может продолжить карьеру в Германии

"Мы считаем, что ему, очевидно, потребуется операция, но это еще не подтверждено окончательно. Да, судя по всему, он выбыл до конца сезона.

Это большое разочарование и для самого игрока, и для клуба, и для всех нас. Он очень важная часть команды, сильная личность с огромным опытом. Нам будет его не хватать, он принес нам много пользы", - приводит слова Мойеса BBC.

Напомним, что Грилиш летом был арендован Эвертоном у Манчестер Сити до конца текущего сезона с правом выкупа.

В нынешней кампании игрок провел в составе "ирисок" 22 матча во всех турнирах, отличившись двумя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания вингера Эвертона.

