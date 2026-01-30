Звездный одноклубник Миколенко выбыл до конца сезона

Эвертон потерял на длительный срок из-за травмы арендованного у Манчестер Сити вингера Джека Грилиша.

Главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес подтвердил, что 30-летний футболист, очевидно, будет вынужден перенести операцию после стрессового перелома стопы, после чего пропустит остаток сезона.

"Мы считаем, что ему, очевидно, потребуется операция, но это еще не подтверждено окончательно. Да, судя по всему, он выбыл до конца сезона.

Это большое разочарование и для самого игрока, и для клуба, и для всех нас. Он очень важная часть команды, сильная личность с огромным опытом. Нам будет его не хватать, он принес нам много пользы", - приводит слова Мойеса BBC.

Напомним, что Грилиш летом был арендован Эвертоном у Манчестер Сити до конца текущего сезона с правом выкупа.

В нынешней кампании игрок провел в составе "ирисок" 22 матча во всех турнирах, отличившись двумя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания вингера Эвертона.

