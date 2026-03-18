Экс-инженер Шумахера - об Мерседесе: "Они немного скрывают реальное положение дел"

Бывший инженер Михаэля Шумахера Луиджи Маццола для итальянского издания FormulaPassion рассказал о форме Мерседеса в начале этого сезона.

Напомним, что на первых двух Гран-при пилоты немецкой команды заняли поул в квалификации и сумели сохранить позиции во время гонки.

"Считаю, Мерседес немного скрывает реальное положение дел, потому что команде слишком легко в те моменты, когда нужно показать скорость. Она делает это без особых усилий", - сказал бывший сотрудник Скудерии.

На мой взгляд, там достаточно умные специалисты, чтобы не показывать весь свой потенциал и не нарваться на что-то вроде баланса производительности пусть его и нет в Ф-1 как такового. Команда может найти хитрый способ, и считаю это разумным немного скрывать свою истинную скорость.

К слову, Феррари проведёт обкатку обновлённого болида.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!