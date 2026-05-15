Скандальный форвард попал в итоговую заявку своей сборной на ЧМ-2026

Сборная Бельгии опубликовала финальную заявку на ЧМ-2026.

Главных сюпризом стал вызов форварда Наполи Ромелу Лукаку, который в этом сезоне провел лишь семь матчей.

Напомним, что форвард травмировался в начале сезона, а затем отказывался возвращаться в клубную расположение. В итоге Наполи решил отпустить скандального игрока.

Кроме Лукаку в составе бронзовых призеров ЧМ-2018 присутствуют все главные звезды.

Заявка сборной Бельгии на ЧМ-2026

Вратари

Тибо Куртуа (Реал, Испания),

Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед, Англия),

Майк Пендерс (Челси, Англия).

Защитники

Тимоти Кастань (Фулхэм, Англия),

Зено Дебаст (Спортинг, Португалия),

Максим Де Кейпер (Брайтон, Англия),

Кони Де Винтер (Милан, Италия),

Брандон Мехеле (Брюгге),

Тома Менье (Лилль, Франция),

Натан Нгой (Лилль, Франция),

Йоакин Сейс (Брюгге, Бельгия),

Артур Теат (Айнтрахт, Германия).

Полузащитники

Кевин де Брюйне (Наполи, Италия),

Амаду Онана (Астон Вилла, Англия),

Николас Раскин (Рейнджерс, Шотландия),

Юри Тилеманс (Астон Вилла, Англия),

Ханс Ванакен (Брюгге, Бельгия),

Аксель Витсель (Жирона, Испания).

Нападающие

Шарль Де Кетеларе (Аталанта, Италия),

Жереми Доку (Манчестер Сити, Англия),

Матиас Фернандес-Пардо (Лилль, Франция),

Ромелу Лукаку (Наполи, Италия),

Доди Лукебакио (Бенфика, Португалия),

Диего Морейра (Страсбург, Франция),

Алексис Салемакерс (Милан, Италия),

Леандро Троссард (Арсенал, Англия).

Ранее также свою заявку опубликовала сборная Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!