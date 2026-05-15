iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Скандальный форвард попал в итоговую заявку своей сборной на ЧМ-2026

Сборная Бельгии представила состав на мундиаль.
Сегодня, 20:15       Автор: Андрей Безуглый
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Сборная Бельгии опубликовала финальную заявку на ЧМ-2026.

Главных сюпризом стал вызов форварда Наполи Ромелу Лукаку, который в этом сезоне провел лишь семь матчей.

Напомним, что форвард травмировался в начале сезона, а затем отказывался возвращаться в клубную расположение. В итоге Наполи решил отпустить скандального игрока.

Кроме Лукаку в составе бронзовых призеров ЧМ-2018 присутствуют все главные звезды.

Заявка сборной Бельгии на ЧМ-2026

Вратари

  • Тибо Куртуа (Реал, Испания),
  • Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед, Англия),
  • Майк Пендерс (Челси, Англия).

Защитники

  • Тимоти Кастань (Фулхэм, Англия),
  • Зено Дебаст (Спортинг, Португалия),
  • Максим Де Кейпер (Брайтон, Англия),
  • Кони Де Винтер (Милан, Италия),
  • Брандон Мехеле (Брюгге),
  • Тома Менье (Лилль, Франция),
  • Натан Нгой (Лилль, Франция),
  • Йоакин Сейс (Брюгге, Бельгия),
  • Артур Теат (Айнтрахт, Германия).

Полузащитники

  • Кевин де Брюйне (Наполи, Италия),
  • Амаду Онана (Астон Вилла, Англия),
  • Николас Раскин (Рейнджерс, Шотландия),
  • Юри Тилеманс (Астон Вилла, Англия),
  • Ханс Ванакен (Брюгге, Бельгия),
  • Аксель Витсель (Жирона, Испания).

Нападающие

  • Шарль Де Кетеларе (Аталанта, Италия),
  • Жереми Доку (Манчестер Сити, Англия),
  • Матиас Фернандес-Пардо (Лилль, Франция),
  • Ромелу Лукаку (Наполи, Италия),
  • Доди Лукебакио (Бенфика, Португалия),
  • Диего Морейра (Страсбург, Франция),
  • Алексис Салемакерс (Милан, Италия),
  • Леандро Троссард (Арсенал, Англия).

Ранее также свою заявку опубликовала сборная Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии

Статьи по теме

Милан потерял основного вингера, получившего травму в сборной Милан потерял основного вингера, получившего травму в сборной
"Боль остается, жизнь продолжается": Цыганков кратко отреагировал на провал с Бельгией "Боль остается, жизнь продолжается": Цыганков кратко отреагировал на провал с Бельгией
Сборная Украины разгромно уступила Бельгии и осталась в Дивизионе B Лиги наций Сборная Украины разгромно уступила Бельгии и осталась в Дивизионе B Лиги наций
Бельгия - Украина: стартовые составы на ответный матч Лиги наций Бельгия - Украина: стартовые составы на ответный матч Лиги наций

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединок Ливерпуля, матчи украинских лиг
просмотров
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: Кудровка отправила Рух в переходные матчи
просмотров

Последние новости

Европа и мир22:30
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада и Финляндия стартовали с побед
Киберспорт21:30
Росияне прервали победную серию NaVi на DreamLeague Season 29
Европа21:05
Защитник Манчестер Юнайтед пропустит ЧМ-2026
Европа20:15
Скандальный форвард попал в итоговую заявку своей сборной на ЧМ-2026
Европа19:35
Бавария дала однолетние контракты двум ветеранам
Бокс18:25
Уордли активировал опцию реванша с Дюбуа
Европа18:15
Малиновский покинет Дженоа и станет свободным агентом
Европа17:40
Манчестер Юнайтед предложил контракт Каррику
Европа16:40
Многолетний капитан Эвертона покинет команду
Бокс14:12
Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Уордли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK