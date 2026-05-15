Скандальный форвард попал в итоговую заявку своей сборной на ЧМ-2026
Сборная Бельгии опубликовала финальную заявку на ЧМ-2026.
Главных сюпризом стал вызов форварда Наполи Ромелу Лукаку, который в этом сезоне провел лишь семь матчей.
Напомним, что форвард травмировался в начале сезона, а затем отказывался возвращаться в клубную расположение. В итоге Наполи решил отпустить скандального игрока.
Кроме Лукаку в составе бронзовых призеров ЧМ-2018 присутствуют все главные звезды.
Заявка сборной Бельгии на ЧМ-2026
Вратари
- Тибо Куртуа (Реал, Испания),
- Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед, Англия),
- Майк Пендерс (Челси, Англия).
Защитники
- Тимоти Кастань (Фулхэм, Англия),
- Зено Дебаст (Спортинг, Португалия),
- Максим Де Кейпер (Брайтон, Англия),
- Кони Де Винтер (Милан, Италия),
- Брандон Мехеле (Брюгге),
- Тома Менье (Лилль, Франция),
- Натан Нгой (Лилль, Франция),
- Йоакин Сейс (Брюгге, Бельгия),
- Артур Теат (Айнтрахт, Германия).
Полузащитники
- Кевин де Брюйне (Наполи, Италия),
- Амаду Онана (Астон Вилла, Англия),
- Николас Раскин (Рейнджерс, Шотландия),
- Юри Тилеманс (Астон Вилла, Англия),
- Ханс Ванакен (Брюгге, Бельгия),
- Аксель Витсель (Жирона, Испания).
Нападающие
- Шарль Де Кетеларе (Аталанта, Италия),
- Жереми Доку (Манчестер Сити, Англия),
- Матиас Фернандес-Пардо (Лилль, Франция),
- Ромелу Лукаку (Наполи, Италия),
- Доди Лукебакио (Бенфика, Португалия),
- Диего Морейра (Страсбург, Франция),
- Алексис Салемакерс (Милан, Италия),
- Леандро Троссард (Арсенал, Англия).
Ранее также свою заявку опубликовала сборная Франции.
