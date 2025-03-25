"Боль остается, жизнь продолжается": Цыганков кратко отреагировал на провал с Бельгией
Игрок сборной Украины подвел итоги выступлению в плей-офф Лиги наций.
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков лаконично отреагировал на провальный ответный матч плей-офф Лиги наций против Бельгии.
После победы 3:1 в первой игре украинская национальная команда во втором поединке попыталась сыграть на удержание результата и была бесславно разгромлена 0:3, не сумев пробиться в Дивизион А.
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Украинский футболист у себя в Instagram кратко подвел итоги этому противостоянию.
"Боль остается. Жизнь продолжается", - написал Цыганков.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бельгия - Украина (3:0).
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