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Бельгия - Украина: Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций 23.03.2025

Вашему вниманию хайлайты поединка Лиги наций.
Сегодня, 00:14       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

В рамках ответного матча за повышение в дивизион А Бельгия приняла Украину.

Команду Сергея Реброва устраивал любой результат кроме разгромного поражения и долговременный период времени все шло по приемлемому сценарию. 

Впрочем, после 70-ой минуты "красные дьяволы" перевернули игру. Сначала отличился Максим де Кюйпер.

Видео гола де Кюйпера.

Затем Ромелу Лукаку ударом через себя сравнял счет в двухматчевом противостоянии

Видео первого гола Лукаку.

После этого вышеупомянутый Лукаку выиграл единоборство с Александром Сватком и оформил дубль ударом в угол ворот.

Видео второго гола Лукаку

Бельгия – Украина – 3:0 (первый матч – 1:3)
Голы: Де Кейпер, 70, Лукаку, 75, 86

Ожидаемые голы (xG): 2.43 - 0.64
Владение мячом: 70 % - 30 %
Удары: 19 - 6
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 10 - 1
Фолы: 10 - 9

Бельгия: Селс – Менье (Де Кейпер, 69), Фас, Дебаст, Кастань – Ванакен, Раскин (Хейнен, 89), Де Брюйне – Троссард (Салемакерс, 69), Лукаку, Доку

Украина: Лунин – Зинченко, Забарный, Сваток (Яремчук, 89), Матвиенко, Миколенко (Михайличенко, 68) – Гуцуляк (Ярмоленко, 89), Калюжный, Ярмолюк, Судаков (Цыганков, 68) – Ванат (Довбик, 69)

Предупреждения: Раскин, Ванакен – Забарный, Зинченко, Гуцуляк, Ванат

Напомним, на ISPORT доступен список участников Лиги Наций-2025/26 по дивизионам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина бельгия

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