Бельгия - Украина: Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций 23.03.2025
В рамках ответного матча за повышение в дивизион А Бельгия приняла Украину.
Команду Сергея Реброва устраивал любой результат кроме разгромного поражения и долговременный период времени все шло по приемлемому сценарию.
Впрочем, после 70-ой минуты "красные дьяволы" перевернули игру. Сначала отличился Максим де Кюйпер.
Видео гола де Кюйпера.
Затем Ромелу Лукаку ударом через себя сравнял счет в двухматчевом противостоянии
Видео первого гола Лукаку.
После этого вышеупомянутый Лукаку выиграл единоборство с Александром Сватком и оформил дубль ударом в угол ворот.
Видео второго гола Лукаку
Бельгия – Украина – 3:0 (первый матч – 1:3)
Голы: Де Кейпер, 70, Лукаку, 75, 86
Ожидаемые голы (xG): 2.43 - 0.64
Владение мячом: 70 % - 30 %
Удары: 19 - 6
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 10 - 1
Фолы: 10 - 9
Бельгия: Селс – Менье (Де Кейпер, 69), Фас, Дебаст, Кастань – Ванакен, Раскин (Хейнен, 89), Де Брюйне – Троссард (Салемакерс, 69), Лукаку, Доку
Украина: Лунин – Зинченко, Забарный, Сваток (Яремчук, 89), Матвиенко, Миколенко (Михайличенко, 68) – Гуцуляк (Ярмоленко, 89), Калюжный, Ярмолюк, Судаков (Цыганков, 68) – Ванат (Довбик, 69)
Предупреждения: Раскин, Ванакен – Забарный, Зинченко, Гуцуляк, Ванат
Напомним, на ISPORT доступен список участников Лиги Наций-2025/26 по дивизионам.
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