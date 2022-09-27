Лига наций-2024/25: состав дивизионов

Во вторник, 27 сентября, подошел к концу групповой этап третьего розыгрыша Лиги наций.

По его итогам определились не только команды, которые поборются между собой в финале четырех за кубок, но и также положение сборных в корзинах на жеребьевку отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Читай также: Украина будет в третьей корзине жеребьевки Евро-2024

Помимо этого команды распределились по дивизионам на следующий розыгрыш турнира. Дивизионы Лиги наций-2024/25 выглядят следующим образом:

Дивизион А: Португалия, Испания, Швейцария, Хорватия, Дания, Франция, Италия, Венгрия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Шотландия, Сербия.

Дивизион В: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Украина, Ирландия, Исландия, Албания, Финляндия, Черногория, Норвегия. Словения, Турция, Греция, Казахстан, Грузия.

Дивизион С: Армения, Румыния, Швеция, Люксембург, Фарерские острова, Косово, Северная Ирландия, Азербайджан, Словакия, Болгария, Северная Македония, Латвия, Эстония.

Дивизион D: Молдова, Андорра, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино.

Неудачники Дивизиона С Литва, Кипр, Беларусь и Гибралтар сыграют в стыковых матчах за право остаться в своей лиге. Две проигравшие сборные отправятся в Дивизион D.