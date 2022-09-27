Украина будет в третьей корзине жеребьевки Евро-2024

Наша сборная узнала, с какими командами она точно не попадет в одну группу отбора ЧЕ-2024.

Совсем скоро состоится жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет на полях Германии. В отборе будут участвовать 53 национальные сборные.

По итогам группового этапа Лиги наций Украина заняла второе место группы В1, благодаря чему она получила место в третьей корзине, в которой расположились еще девять команд.

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Таким образом, Украина попала в одну корзину с Арменией, Ирландией, Румынией, Словенией, Швецией, Исландией, Черногорией, Албанией и Норвегией.

В случае, если бы украинская сборная победила Шотландию, команда Александра Петракова заняла бы место в корзине №2.

Напомним, что жеребьевка отборочного этапа состоится 9 октября, а групповой раунд пройдет с 23 марта 2023 года по 26 марта 2024 года.