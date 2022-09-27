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Футбол

Украина сыграет в дивизионе В следующей Лиги наций

Команда Александра Петракова не смогла вырвать у шотландцев путевку на матчи против элитных сборных.
Вчера, 23:49
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images
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В решающем матче шестого тура группового этапа Лиги наций сборная Украины потерпела неудачу в противостоянии со сборной Шотландии, сыграв вничью 0:0.

Не сумев завоевать важнейшие три очка, Украина будет вынуждена выступать в дивизионе В следующего розыгрыша турнира, в то время, как шотландцы поднимутся в дивизион А.

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Напомним, что по итогам шестого тура Лиги наций стали известны все участники плей-офф, которые разыграют между собой главный трофей турнира. Этими командами стали Италия, Хорватия, Нидерланды и Испания.

Первым обладателем кубка стала сборная Португалии, а действующим чемпионом является сборная Франции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Сборная Украины Лига наций
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