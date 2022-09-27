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Сборная Украины U-21 разгромила Словакию и вышла на молодежный ЧЕ-2023

Хет-трик Сикана помог "желто-синим" одолеть соперника и добыть путевку на турнир.
Сегодня, 20:21
Сборная Украины U-21 / Getty Images
Сборная Украины U-21 / Getty Images
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Во вторник, 27 сентября, в рамках ответного матча за выход на Евро-2023 U-21 сборная Украины встречалась со Словакией.

В первой половине игры команды не смогли забить голов, что означало необходимость украинцам забивать голы как можно скорее, чтобы попасть на турнир.

Спасать положение пришлось форварду Данилу Сикану, который сумел за 18 минут отличиться хет-триком, тем самым вывести свою команду команду на Евро-2023.

Напомним, в первой встрече со словаками команда Руслана Ротаня проиграла со счетом 2:3.

Украина U-21 - Словакия U-21 3:0 (5:3 общий)

Голы: Сикан, 48, 54, 66

Украина U-21: Трубин, Драмбаев, Сирота, Таловеров, Сыч, Михайленко (Бражко, 46), Бондаренко, Крыськив, Судаков, Сикан (Ванат, 71), Вьюник (Назаренко, 46).

Словакия U-21: Белко, Месик, Оберт, Немчик, Дятко, Кадак (Мислович, 62), Покорны, Лавринчик (Гольян, 62), Суслов, Стрелец, Капралик (Кролика, 70).

Предупреждения: Вьюнник, Сирота – Капралик, Покорны, Суслов

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-21 молодежный чемпионат европы
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