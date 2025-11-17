iSport.ua
Молодежная сборная Украины потерпела поражение в спарринге с Албанией

Украинская команда проиграла третий подряд матч, не забив ни одного гола.
17 ноября, 21:33       Автор: Игорь Мищук
Молодежная сборная Украины / УАФ
Молодежная сборная Украины / УАФ

В понедельник, 17 ноября, молодежная сборная Украины провела товарищеский матч против Албании.

После двух минимальных поражений в квалификации Евро-2027 U-21 от Хорватии и Турции подопечные Унаи Мельгосы снова проиграли и не смогли поразить ворота соперника, уступив албанцам в спарринге со счетом 0:2.

Читай также: Молодежная сборная Украины уступила Турции U-21

Албанская сборная повела в поединке ближе к концу первого тайма усилиями представителя харьковского Металлиста 1925 Эрмира Рашицы, а в компенсированное время Герги Коте удвоил преимущество своей команды.

Албания U-21 - Украина U-21 2:0

Голы: Рашица, 39, Коте, 90+5

Албания U-21: Симони, Баши, Рамаж, Фикаж, Кунти, Пьондреца, Фетаи, Шеху, Алили, Бррути, Рашица.

Украина U-21: Долгий, Огарков (Корнийчук, 77), Холод (Кисиль, 66), Мельниченко, Гусев (Крупский, 46), Пастух, Ващенко (Варфоломеев, 82), Царенко (Маткевич, 46), Гусол (Кревсун, 46), Пищур, Слесар (Степанов, 77).

Следующие матчи квалификации Евро-2027 U-21 молодежная сборная Украины проведет в марте 2026 года, встретившись с Литвой (27 марта) и Венгрией (31 марта).

