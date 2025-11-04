Молодежная сборная Украины определилась с составом на матчи с Турцией и Албанией

Украинцы сыграют в отборе Евро-2027 с турками и проведут товарищескую встречу с албанцами.

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса огласил список игроков, которые будут готовиться к поединку квалификации Евро-2027 U-21 против Турции и товарищеского матча с Албанией.

Как сообщает официальный сайт УАФ, наставник команды вызвал на сбор 23 исполнителей.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари : Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Виктор Долгий (Александрия), Иван Пахолюк (Колос Коваливка).

: Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Виктор Долгий (Александрия), Иван Пахолюк (Колос Коваливка). Защитники : Алексей Гусев (Кудривка), Сергей Корнийчук (Верес Ровно), Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (оба - Динамо Киев), Виталий Холод (Рух Львов), Николай Огарков (Александрия).

: Алексей Гусев (Кудривка), Сергей Корнийчук (Верес Ровно), Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (оба - Динамо Киев), Виталий Холод (Рух Львов), Николай Огарков (Александрия). Полузащитники : Антон Царенко (Лехия, Польша), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Даниил Кревсун (Боруссия Д, Германия), Максим Мельниченко (Полесье Житомир), Даниил Ващенко (Александрия), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрей Маткевич (все - Заря Луганск), Артем Гусол (Колос Коваливка), Иван Варфоломеев (Линкольн Сити, Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы).

: Антон Царенко (Лехия, Польша), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Даниил Кревсун (Боруссия Д, Германия), Максим Мельниченко (Полесье Житомир), Даниил Ващенко (Александрия), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрей Маткевич (все - Заря Луганск), Артем Гусол (Колос Коваливка), Иван Варфоломеев (Линкольн Сити, Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы). Нападающие: Артем Степанов (Нюрнберг, Германия), Александр Пищур (Дьер, Венгрия).

Молодежная сборная Украины 14 ноября в Стамбуле в квалификации Евро-2027 U-21 сыграет с Турцией, а 17 ноября в городе Эльбасан проведет товарищеский матч с Албанией.

Напомним, ранее также стал известен состав национальной сборной Украины на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 против Франции и Исландии.

