Молодежная сборная Украины потерпела первое поражение в квалификации Евро-2027

Украинцы минимально уступили в гостевом поединке с хорватами.
Вчера, 20:59       Автор: Игорь Мищук
Украина уступила Хорватии / УАФ
Украина уступила Хорватии / УАФ

Во вторник, 14 октября, молодежная сборная Украины провела свой третий матч в квалификации Евро-2027 U-21.

Подопечные Унаи Мельгосы встречались в гостях со сверстниками из Хорватии и потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

Читай также: Молодежная сборная Украины поделила очки с Венгрией

Единственный мяч в поединке во втором тайме на 54-й минуте забил Леон Гргич, успешно сыграв на добивании после удара со штрафного.

Для сборной Украины это поражение стало первым в нынешнем отборе. Сейчас украинцы с четырьмя очками занимают третье место в своей группе.

Ранее украинская команда стартовала в квалификации с разгромной победы над Литвой (4:0), а затем завершила ничьей поединок с Венгрией (3:3). Следующий матч "сине-желтые" проведут 14 ноября, встретившись в гостях с Турцией.

Статистика матча Хорватия U-21 - Украина U-21 в квалификации Евро-2027

Хорватия U-21 - Украина U-21 1:0

Гол: Гргич, 54

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 16 - 5
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 4 - 1
Фолы: 11 - 22

Хорватия U-21: Силич - Прпич, Ушкович, Баришич - Хргович, Звонарек (Катич, 69), Врбанчич, Ягушич, Кривак (Кравель, 75) - Шотичек (Топич, 88), Гргич.

Украина U-21: Домчак - Протасевич, Захарченко, Михавко (Тутеров, 81), Корнийчук - Федор (Глущенко, 57), Саленко, Варфоломеев - Маткевич, Степанов (Попов, 81), Слесар.

Предупреждения: Врбанчич, Топич - Саленко, Слесар, Степанов, Михавко, Маткевич, Захарченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежная сборная Украины Сборная Украины U-21

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
