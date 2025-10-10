iSport.ua
Молодежная сборная Украины поделила очки с Венгрией

Матч квалификации к Евро-2027 вышел очень жарким.
Вчера, 21:05       Автор: Андрей Безуглый
Украина U21 - Венгрия U21 / УАФ
Украина U21 - Венгрия U21 / УАФ

В пятницу, 10 октября, молодежная сборная Украины встречалась со сборной Венгрии.

Уже на 8-й минуте Артем Степанов открыл счет, переиграв кипера соперника. Но на 37-й минуте Домчак сбил соперника в штрафной, и на перерыв команды ушли при ничейном счете.

Во втором тайме подопечные Мельгосы попробовали вернуть себе лидерство, но в итоге пропустили контратаку и оказались в роли проигрывающей команды.

Довольно быстро Андрей Маткевич сравнял счет, но гости снова вышли вперед, лучше сыграв во время штрафного. Тем не менее на 86-й минуте Илья Крупский отличным ударом в угол сумел заставить соперника поделиться очками.

Квалификация Евро-2027. Второй тур

Украина U-21 - Венгрия U-21 3:3
Голы: Степанов, 8, Маткевич, 75, Крупский, 85 - Туболи (пенальти), 37,  Молнар, 60, Феньйо, 80

Украина U-21: Домчак - Крупский, Захарченко, Михавко, Корнийчук - Лосенко (Глущенко, 63), Варфоломеев (Попов, 81) - Слесар (Гусол, 88), Саленко, Тутеров (Маткевич, 46) - Степанов

Венгрия U-21: Печи – Молнар, Маркграф, Яакобишвили, Феньйо, Фаркаш – Суч, Туболи, Хорват (Банати, 63) – Ванча (Вайда, 75), Денеш (Юрек, 46)

