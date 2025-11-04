iSport.ua
Известно, кого вызвал Ребров на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2026

Состав сборной Украины на последние матчи отбора ЧМ-2026.
Сегодня, 10:30       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который будет готовиться к двум заключительным матчам группового этапа отбора ЧМ-2026.

Состав сборной Украины

Вратари: Евгений Волынец (Полесье), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер).

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев (Динамо Киев), Арсений Батагов (Трабзонспор).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба — Динамо Киев), Георгий Судаков (Бенфика), Олег Очеретько (Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Руслан Малиновский (Дженоа), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор).

Нападающие: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Олимпиакос).

Резервный список:
Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все — Динамо Киев), Максим Таловеров (Сток Сити), Артем Бондаренко, Егор Назарина (оба — Шахтер), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба — Полесье).

Напомним, что в ноябре сборная Украины сыграет против Франции 13 ноября и Исландии 16 ноября.

