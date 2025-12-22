НБА: Сан-Антонио взял верх над Вашингтоном, Бруклин победил Торонто
В ночь на понедельник, 22 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого состоялось шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 22 декабря
Атланта — Чикаго — 150:152 (38:38, 35:45, 42:33, 35:36)
Атланта: Джонсон (36 + 11 подборов + 9 передач), Янг (35 + 9 передач), Оконгву (23 + 7 подборов + 6 передач), Рисаше (17), Дэниэлс (8 + 9 подборов + 9 передач) — старт; Крейчи (20), Александер-Уокер (9), Гуйе (2), Кеннард (0), Ньюэлл (0).
Чикаго: Бузелис (28), Уайт (21), Гидди (19 + 9 подборов + 12 передач), Окоро (14), Вучевич (13 + 6 передач) — старт; Хертер (16), Досунму (13), Джонс (11), Коллинз (10 + 7 подборов), Уильямс (4), Смит (3).
Бруклин — Торонто — 96:81 (24:18, 25:21, 18:26, 29:16)
Бруклин: Портер (24 + 11 подборов), Клауни (19 + 9 подборов), Демин (16), Клекстон (12 + 7 подборов), Мэнн (5 + 7 передач) — старт; Шарп (8), Траоре (8), З. Уильямс (2), Мартин (2), Вольф (0).
Торонто: Ингрем (19), Куикли (17 + 10 передач), Агбаджи (7), Барнс (6), Пелтль (2) — старт; Волтер (9), Мюррей-Бойлс (8), Беттл (4), Мамукелашвили (4), Дик (3), Шед (2), Темпл (0).
Нью-Йорк — Майами — 132:125 (30:37, 36:25, 39:37, 27:26)
Нью-Йорк: Брансон (47 + 8 передач), Бриджес (24), Ануноби (18), Харт (13 + 10 подборов), Таунс (2) — старт; Кларксон (10), Робинсон (9 + 7 подборов), Колек (6), Диавара (3).
Майами: Уэйр (28 + 19 подборов), Пауэлл (22), Адебайо (14 + 9 подборов), Митчелл (13 + 8 передач), Уиггинс (7) — старт; Хакс (23), Смит (9), Фонтеккьо (7), Якучионис (2).
Вашингтон — Сан-Антонио — 113:124 (28:26, 21:43, 37:29, 27:26)
Вашингтон: Керрингтон (21), Вукчевич (18 + 9 подборов), Макколум (15), Джордж (14 + 7 передач), Шемпени (5) — старт; Джонсон (19 + 7 подборов), Бренем (9), Райли (8), Уоткинс (4), Хилл (0).
Сан-Антонио: Фокс (27 + 7 подборов + 6 передач), Корнет (20 + 12 подборов), Касл (18 + 11 передач), Барнс (14), Васселл (11) — старт; Вембаньяма (14 + 12 подборов), К. Джонсон (12 + 9 подборов), Олиник (4), Шемпени (3), Харпер (1).
Миннесота — Милуоки — 103:100 (23:29, 25:31, 27:15, 28:25)
Миннесота: Эдвардс (24 + 6 передач), Дивинченцо (18), Рэндл (12 + 7 подборов), Гобер (11 + 18 подборов), Макданиэлс (0) — старт; Рид (12), Шеннон (11), Хайленд (9), Конли (6 + 6 передач), Кларк (0).
Милуоки: Портер (24 + 10 подборов + 9 передач + 6 потерь), Портис (16 + 11 подборов), Тернер (13), Кузма (12 + 10 подборов), Грин (4) — старт; Роллинз (16), Симс (9), Трент (6), Г. Харрис (0).
Сакраменто — Хьюстон — 125:124 OT (30:31, 27:37, 25:23, 30:21, 13:12)
Сакраменто: Дерозан (27 + 9 передач), Мюррей (26), Уэстбрук (21 + 13 подборов), Рейно (12 + 14 подборов), Ачиува (5) — старт; Шрёдер (24 + 7 подборов + 10 передач), Клиффорд (6), Кардуэлл (2), Монк (2), Эллис (0).
Хьюстон: Шенгюн (28), Дюрэнт (24 + 10 подборов + 8 передач), Томпсон (18 + 9 подборов + 8 передач), Смит (18), Окоги (3) — старт; Исон (16), Шеппард (15), Капелла (2).
