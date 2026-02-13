iSport.ua
Футбол

Милан готовит новые контракты для целого ряда игроков

Клуб готов продлить всех лидеров.
Сегодня, 17:58       Автор: Андрей Безуглый
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

Милан намерен продлить контракты многих своих игроков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В первую очередь новый контракт поучит Фикайо Томори. Англичанин и сам не прочь остаться в Милане, а потому новое соглашение не займет много времени.

Следующим на очереди станет молодой Давиде Бартезаги, который также получит солидную прибавку к зарплате.

Главный тренер "россонери" Массимилиано Аллегри также настаивает на продлении Рубена Лофтус-Чика. Специалист высоко ценит хавбека за универсальность и физические данные.

И последним кандидатом, кто при желании получит новый контракт является Лука Модрич. Если ветеран решит задержаться в клубе - ему дадут новое соглашение.

Пока под вопросом нахордятся контракты Рафаэля Леау и Кристиана Пулишича. Португалец не прочь остаться в клубе, а американец хотел бы получить зарплату на уровне остальных игроков.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Ювентуса возглавит английский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

