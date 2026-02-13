Милан готовит новые контракты для целого ряда игроков
Милан намерен продлить контракты многих своих игроков, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В первую очередь новый контракт поучит Фикайо Томори. Англичанин и сам не прочь остаться в Милане, а потому новое соглашение не займет много времени.
Следующим на очереди станет молодой Давиде Бартезаги, который также получит солидную прибавку к зарплате.
Главный тренер "россонери" Массимилиано Аллегри также настаивает на продлении Рубена Лофтус-Чика. Специалист высоко ценит хавбека за универсальность и физические данные.
И последним кандидатом, кто при желании получит новый контракт является Лука Модрич. Если ветеран решит задержаться в клубе - ему дадут новое соглашение.
Пока под вопросом нахордятся контракты Рафаэля Леау и Кристиана Пулишича. Португалец не прочь остаться в клубе, а американец хотел бы получить зарплату на уровне остальных игроков.
