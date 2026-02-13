iSport.ua
Спортивный арбитраж отклонил иск Гераскевича к МОК

Для украинца Олимпийские игры завершены.
Сегодня, 18:53       Автор: Антон Федорцив
Владислав Гераскевич / Getty Images
Владислав Гераскевич / Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил претензии скелетониста Владислава Гераскевича к Международному олимпийскому комитету. Заявление украинского спортсмена отклонено, сообщает официальный сайт суда.

"Она (судья – ред.) заслушала аргументы и исследовала Руководящие принципы самовыражения спортсменов, которые предусматривают, что свобода слова является фундаментальным правом каждого спортсмена, участвующего в Олимпийских играх, но ограничивают право на выражение взглядов во время соревнований непосредственно на игровой площадке.

Единый арбитр признала такие ограничения разумными и пропорциональными, учитывая наличие других возможностей для спортсменов привлекать внимание к соответствующим вопросам (в микст-зонах, на пресс-конференциях, в социальных сетях или, в случае господина Гераскевича, при использовании шлема в четырех тренировочных заездах)", – говорится в решении.

CAS подтвердил сохранность фокуса Олимпиады на результатах и ​​спорте. В то же время, суд руководил пропорциональными правилами Олимпийского движения, отменить которые не имеет полномочий. Тем не менее, судья подтвердила возвращение аккредитации Гераскевичу.

Напомним, ранее Международная правовая организация упрекнула МОК в двойных стандартах в ситуации с дисквалификацией украинского скелетониста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CAS МОК скелетон Владислав Гераскевич Олимпиада-2026

