Гераскевич оспаривает отстранение после решения МОК

Cлушание по дисквалификации проходит в Милане.
Сегодня, 10:39       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Гераскевич / Getty Images
Владислав Гераскевич / Getty Images

В четверг, 12 февраля, Владислав Гераскевич был дисквалифицирован за своё решение продолжать выступления в шлеме памяти.

Сразу после решения МОК юридическая команда спортсмена подали апелляцию по ускоренной процедуре отстранения украинского скелетониста.

Как отмечает Суспільне спорт , слушание дела Владислава Гераскевича началось в Милане, при этом само заседание будет закрытым.

"Я должен быть сегодня частью соревнований, а не частью слушания", – сказал Владислав, когда прибыл в выездную локацию Спортивного арбитражного суда.

Добавим, что тренер украинского спортсмена категорически отреагировал на решение об отстранении и призвал главу МОК уйти в отставку.

