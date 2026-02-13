iSport.ua
Барселона может пожаловаться на судейство в матче с Атлетико

Недовольна судейством Хуана Мартинеса Мунуэры в полуфинале Кубка Испании.
Сегодня, 11:04       Автор: Валентина Чорноштан
Пау Кубарси / Getty Images
Пау Кубарси / Getty Images

Барселона собирается подать официальную жалобу жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFE) касательно судейства в Кубке Испании.

Накануне прошёл полуфинальный матч, в котором Атлетико принял Барселону. Матч закончился победой мадридской команды со счётом 4:0.

Однако во втором тайме произошёл инцидент: на 51-й минуте матча защитник Пау Кубарси забил гол, но его не засчитали. После шести минут просмотра момента главный арбитр указал, что гол не засчитан из-за офсайда.

Из-за этого эпизода, внутри Барселоны рассматривают возможность обращения в RFE по поводу судейства в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Ранее главный тренер каталонской команды высказался касательно матча против "матрасников".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Пау Кубарси

