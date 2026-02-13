iSport.ua
Ханси Флик настроен на победу в ответном матче с Атлетико

Считает, что Барселона готова рвать "матрасников" на Камп Ноу.
Сегодня, 08:22       Автор: Валентина Чорноштан
Ханси Флик / Getty Images
Накануне прошел первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором Барселона проиграла мадридскому Атлетико.

Главный тренер каталонской команды Ханси Флик на пресс-конференции после игры высказался относительно ответного поединка, который пройдет 3 марта.

"В первом тайме мы играли плохо как команда. Мы не прессинговали так, как хотели. И мне хотелось бы увидеть ту же самоотдачу, которую показал Атлетико. Во втором тайме мы сыграли лучше", - приводит слова наставника официальный сайт Барселоны.

Я горжусь командой. Конечно, я недоволен первыми 45 минутами, но горжусь тем, как мы играем в этом сезоне. Мы способны сделать камбэк. Мы будем бороться, и поэтому нам нужны наши болельщики на Камп Ноу. У нас есть шанс переломить ситуацию. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0.

К слову, ФИФА запретила испанскому клубу регистрировать новичков.

