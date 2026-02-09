Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

МОК пытается запретить украинцу в нем выступать.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич представил специальный шлем для Олимпиады.

На шлеме нарисованы спортсмены, которых убила росия. Таким образом Гераскевич хочет почтить их память и напомнить миру, какую цену вынуждена платить Украина.

На шлеме нарисованы спортсмены, которые были убиты во время войны, а точнее, только небольшая их часть.

Это несправедливо, и эти люди не должны были уходить от нас в таком раннем возрасте. Этим я хочу отдать дань уважения этим людям и их семьям.

В этом шлеме Гераскевич уже провел первую тренировку, и сразу же вызвал неудовольствие МОК. Комитет считает, что шлем является политическим высказыванием, которым не место на Олимпиаде.

На текущий момент ситуация до конца не решана, однако украинец надеется, что ему позволять выступить в шлеме на соревнованиях, которые состоятся уже 12 февраля.

Ранее также украинские прыгуны с трамплина не сумели пробиться в финал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!