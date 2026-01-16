Гераскевич выборол олимпийскую лицензию по итогам этапа Кубка мира

Украинец поедет на третьи для себя Олимпийские игры.

В пятницу, 16 января, в немецком Альтенберге завершился этап Кубка мира по скелетону.

На нем решалась судьба Олимпийских лицензий, за которые боролись двое украинских спортсменов - Владислав Гераскевич и Ярослав Лавренюк.

После первой попытки Гераскевич стал 12-м, а Лавренюк - 20-м. А уже во второй попытке обоим спортсменам удалось улучшить свои результаты.

По итогам этапа Гераскевич стал 11-м и получил лицензию на третьи для себя Олимпийские игры. Лавренюк же со вторым лучшим результатом в карьере финишировал 19-м.

Напомним, что мужской турнир по скелетону пройдет 12-13 февраля в Кортина Д'Ампеццо.

Ранее также Ян Гаврюк выборол медаль на этапе Кубка мира по лыжной акробатике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!