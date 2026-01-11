Украинец Гаврюк завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по лыжной акробатике

Лыжный акробат Ян Гаврюк выиграл серебряную награду на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. Завоеванное "серебро" стало для него премьерным на этом уровне.

В финал соревнований попали трое украинцев. Впрочем, в суперфинал вышел только Гаврюк. В итоге он набрал 94,12 балла, установив персональный рекорд.

Победителем этапа стал китаец Синьди Ван. В суперфинале он набрал 103,50 балла. Дополнил пьедестал почета его соотечественник Ци Гуанпу (94,12 балла).

Кубок мира. Лейк-Плэсид, США

Мужчины, лыжная акробатика

1. Синьди Ван – 103,50 балла

2. Ян Гаврюк – 94,12

3. Ци Гуанпу – 94,12

