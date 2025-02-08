Котовский завоевал "серебро" Кубка мира по лыжной акробатике

Дмитрий Котовский завоевал медаль на этапе Кубка мира в американском Дир-Велли. Украинец финишировал вторым с результатом 115,49 баллов.

Он уступил только хозяину соревнований Куинну Деллинджеру (122.57 балла). Дополнил подиум еще один американец – Кристофер Лиллис (104.43 балла). В топ-10 также попал украинец Максим Кузнецов (93.06 балла).

Для Котовского заокеанское "серебро" стало пятой наградой на уровне Кубка мира в карьере. Предыдущие четыре медали он завоевал в сезоне 2022/23. В частности, тогда украинский фристайлист триумфовал в Дир-Велли.

Кубок мира, Дир-Велли

1. Куинн Делинджер – 122.57 балла

2. Дмитрий Котовский – 115.49

3. Кристофер Лиллис – 104.43

...

9. Максим Кузнецов – 93.06

14. Александр Окипнюк – 82.21

19. Владимир Кушнир – 74.52

21. Захар Максимчук – 66.27

23. Ян Гаврюк – 58.16

К слову, сборная Украины определилась со составами команд на чемпионат мира по биатлону.

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