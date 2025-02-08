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Котовский завоевал "серебро" Кубка мира по лыжной акробатике

Ровенчанин открыл счет медалей Украины в сезоне 2024/25.
Сегодня, 09:56
Дмитрий Котовский (слева) / Getty Images
Дмитрий Котовский (слева) / Getty Images

Дмитрий Котовский завоевал медаль на этапе Кубка мира в американском Дир-Велли. Украинец финишировал вторым с результатом 115,49 баллов.

Он уступил только хозяину соревнований Куинну Деллинджеру (122.57 балла). Дополнил подиум еще один американец – Кристофер Лиллис (104.43 балла). В топ-10 также попал украинец Максим Кузнецов (93.06 балла).

Для Котовского заокеанское "серебро" стало пятой наградой на уровне Кубка мира в карьере. Предыдущие четыре медали он завоевал в сезоне 2022/23. В частности, тогда украинский фристайлист триумфовал в Дир-Велли.

Кубок мира, Дир-Велли

1. Куинн Делинджер – 122.57 балла
2. Дмитрий Котовский – 115.49
3. Кристофер Лиллис – 104.43
...

9. Максим Кузнецов – 93.06
14. Александр Окипнюк – 82.21
19. Владимир Кушнир – 74.52
21. Захар Максимчук – 66.27
23. Ян Гаврюк – 58.16

 

К слову, сборная Украины определилась со составами команд на чемпионат мира по биатлону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок мира лыжная акробатика Дмитрий Котовский

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