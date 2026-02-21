iSport.ua
Украина определилась со знаменосцами на церемонии закрытия Олимпиады-2026

Ответственную миссию выполнят лыжные акробаты.
Вчера, 23:55       Автор: Игорь Мищук
Ангелина Брыкина / Getty Images
Ангелина Брыкина / Getty Images

Сборная Украины определилась, кто из атлетов будет нести национальный флаг на церемонии закрытия зимней Олимпиады-2026 в Милане-Кортине.

Как сообщает официальный сайт Игр, украинскими знаменосцами станут лыжные акробаты Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.

Брыкина и Котовский на Олимпиаде не смогли выйти в финал в индивидуальных соревнованиях – украинка стала 13-й, а украинец - 17-м. В командном турнире сборная Украины с ними в составе заняла шестое место.

Церемония закрытия Олимпийских игр-2026 состоится в воскресенье, 22 февраля, и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Норвегия побила рекорд по количеству золотых медалей на зимней Олимпиаде.

